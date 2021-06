Yoga-Spektakel zurück auf New Yorks Time Square

Nach einer Pandemie-Pause im vergangenen Jahr haben am Sonntag wieder hunderte Menschen auf dem New Yorker Times Square Yoga gemacht. Bei hohen Temperaturen versammelten sich schon in der Früh Menschen zu einstündigen kostenlosen Kursen auf Verkehrsinseln des belebten Platzes in Manhattan. Heuer gab es weniger Kurse als vor der Pandemie, dafür wurden sie auch live im Internet übertragen.