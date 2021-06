32-Jährige erlitt Kreislaufstillstand in privatem Pool in NÖ

In einem privaten Swimmingpool in Gramatneusiedl (Bezirk Bruck a. d. Leitha) hat eine 32-Jährige am Sonntagnachmittag einen Kreislaufstillstand erlitten. Wie die Exekutive berichtete, wurde die Frau von Angehörigen aus dem Becken gerettet. Ein Nachbar und ein Polizist übernahmen gemeinsam Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage. Die Niederösterreicherin wurde schließlich per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.