Frankreichs Premier ruft nach Enthaltungen zur Wahl auf

Nach massenweise Enthaltungen bei der ersten Runde der französischen Regionalwahlen will Frankreichs Premierminister Jean Castex gegensteuern. Kollektiv gegen Enthaltungen zu kämpfen, sei ein republikanisches Erfordernis, schrieb er am Montag auf Twitter. „Wenn die Enthaltung gewinnt, verliert die Demokratie“, mahnte er. Mit Blick auf die zweite Runde der Regionalwahlen am 27. Juni schrieb er: „Gehen Sie am nächsten Sonntag wählen!“