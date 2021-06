Rückhalt für Rendi-Wagner durch Ludwig vor Parteitag

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Montag - wenige Tage vor dem Bundesparteitag am Samstag - den heute tagenden Wiener Parteigremien einen Besuch abgestattet. „Es gibt eine sehr starke Zustimmung für unsere Bundesparteivorsitzende“, versicherte der Wiener SPÖ-Chef, Bürgermeister Michael Ludwig, nach dem Treffen im Gespräch mit Journalisten. Sollte es zu Neuwahlen im Bund kommen, könne Rendi-Wagner auch damit rechnen, Spitzenkandidatin zu werden, zeigte er sich überzeugt.

„Sie hat gerade jetzt in der Coronakrise bewiesen, dass sie mit sehr viel Fingerspitzengefühl und Kompetenz diese Krise begleitet hat“, fand Ludwig lobende Worte für die Parteivorsitzende: „Sie wird von vielen unterstützt, gerade jetzt in dieser schwierigen Phase, in der wir uns befinden.“ Und sie habe „selbstverständlich“ die Möglichkeit, als Spitzenkandidatin die SPÖ in einem etwaigen Nationalratswahlkampf zu vertreten.