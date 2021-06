Stelzer jetzt offiziell Spitzenkandidat der ÖVP für OÖ-Wahl

Wenig überraschend hat die ÖVP OÖ am Montag Landeshauptmann Thomas Stelzer zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 26. September gewählt. Mit ihm auf Platz eins beschloss der Parteivorstand auch einstimmig die Landes- und die fünf Wahlkreislisten. Nimmt man die aktuelle ÖVP-Mandatsstärke von 21, wäre ein Drittel aller Kandidaten neu im kommenden Landtag. Quereinteiger wie Siebenkämpferin Verena Mayr und Radrennfahrer Riccardo Zoidl stehen an nicht wählbaren Plätzen.

Gut 1.200 Delegierte haben zwischen 7. und 16. Juni in 18 geheimen Abstimmungen sowohl ihre regionalen Kandidaten als auch Stelzer mit 99,9 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt, meinte Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer am Montag in einer Pressekonferenz. Der Landeshauptmann tritt erstmals zur Wahl an, er führt auch die Liste seines Heimatwahlkreises Traunviertel an. Seine Stellvertreterin Christine Haberlander steht auf der Landesliste auf Platz zwei und ist Nummer eins in ihrem Wahlkreis Linz-Land. Hattmannsdorfer folgt Haberlander auf der Landesliste, Platz vier hat die Landtagsabgeordnete Helena Kirchmayr, danach kommt Wirtschaftskammervizepräsidentin Margit Angerlehner.