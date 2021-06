ORF-Sportreporterlegende Peter Elstner ertrunken

Der frühere ORF-Sportreporter Peter Elstner ist am Sonntagabend bei einem Badeunfall in Wien gestorben. Der ORF bestätigte entsprechende Medienberichte am Montagnachmittag. Zuvor hatte die Berufsfeuerwehr von einem Mann berichtet, der nach einem Sprung von einer Badeplattform in der Neuen Donau in Wien-Donaustadt untergegangen sei. Elstner wurde 81 Jahre alt. Er berichtete ab den 1970er-Jahren für den ORF über zahlreiche Sportereignisse und ging 2001 in Pension.