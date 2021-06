Höchste Temperatur des Jahres in Österreich

Die Hitzewelle hat am Montag für den heurigen Temperatur-Rekord gesorgt. Am Nachmittag wurde an der ZAMG-Wetterstation im steirischen Bad Gleichenberg 35,0 Grad gemessen. Der bisher höchste Wert war 34,7 Grad am Sonntag in Bad Deutsch-Altenburg (NÖ), berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Unterdessen droht auch Südost-Europa eine Hitzwelle. Vor allem in Mittelgriechenland wird mit Temperaturen deutlich über 40 Grad Celsius gerechnet.