Irans neuer Präsident Raisi lehnt Treffen mit Biden ab

Der neu gewählte iranische Präsident Ebrahim Raisi lehnt ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden strikt ab. Auf die Frage, ob er sich eine Begegnung mit Biden vorstellen könne, antwortete Raisi am Montag bei der ersten Pressekonferenz nach seinem Sieg: „Nein.“ Der erzkonservative Geistliche warf dem US-Präsidenten vor, das international ausgehandelte Atomabkommen mit seinem Land zu missachten sowie „unmenschliche Sanktionen“ gegen das iranische Volk zu unterstützen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, verwies am Montag darauf, dass die USA keine diplomatischen Beziehungen mit dem Iran unterhielten und es keine Pläne für Spitzentreffen gebe. Es sei also unklar, ob sich überhaupt etwas geändert habe. Psaki sagte mit Blick auf die Zukunft des Wiener Atomatomabkommens, aus Sicht der USA liege die Entscheidung in diesem Bereich bei Irans oberstem Führer Ayatollah Ali Khamenei.