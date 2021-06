Friedrich Cerha erhielt neu geschaffenen Alban-Berg-Ring

Friedrich Cerha ist der erste Träger des neu geschaffenen Alban-Berg-Ringes. Die Ehrung wurde dem Komponisten am Montagabend im Wiener Musikverein verliehen - gefolgt von einem Konzert zu seinem 95. Geburtstag, den er bereits im Februar begangen hatte. Der Ring wird „in Würdigung des Musikschaffens“ auf Lebenszeit vergeben, Cerha selbst bestimmt über seine Nachfolge.

„Jede Auszeichnung ist auch eine wechselseitige Verantwortung“, so Cerha in seinen Dankesworten. Er sei „stolz, der erste zu sein“. Im Gremium der Alban-Berg-Stiftung, die den Ring ins Leben gerufen und den erstmaligen Träger bestimmt hat, ortete Cerha schmunzelnd einen „Gesinnungswandel“ in den vergangenen 50 Jahren. Damals, rund um seine Fertigstellung der unvollendeten Berg-Oper „Lulu“, sei er noch „Feindbild und Angriffsfläche“ der selbsternannten Berg-Verteidiger gewesen. „Nun verleiht mir dasselbe Gremium eine Auszeichnung.“