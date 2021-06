Roms Domus Aurea öffnet wieder mit Raffael-Schau

Ein langer leuchtender Gang führt in eine düstere Welt voller antiker Wunder, während die Temperatur langsam zu sinken beginnt und Lichter und Dunkelheit, Stille und Musik die Sinne einhüllen. Dann öffnen sich die Tiefen der majestätischen Residenz Neros, die Domus Aurea in Rom.

Um das Jahr 1480 im Licht einer Fackel stiegen der Renaissance-Maler Pinturicchio und andere Künstler wie Filippino Lippi und Luca Signorelli in die undurchdringlichen Höhlen des Colle Oppio in Rom hinab, um Dekorationen antiker römischer Ausgrabungen zu entdecken, deren Geheimnisse von Raffael entschlüsselt und neu dargestellt wurden. Mit seinem innovativen Talent führte Raffael im 16. Jahrhundert eine systematische Studie der antiken Wanddekorationen in der Domus Aurea durch. Die Schau beleuchtet, wie sich Raffael von den Gemälden der Domus Aurea für seine Kreationen inspirieren ließ.

Die vom Archäologischen Park des Kolosseums geförderte Ausstellung hätte am 6. April 2020 zum 500. Todestag Raffaels eröffnet werden sollen. Dank der Lockerung der Anti-Corona-Restriktionen in Italien haben Besucher jetzt die Gelegenheit, eines der symbolträchtigsten Monumente Roms in seiner besten Form zu besichtigen. Der Mailänder Stararchitekt Stefano Boeri schuf einen neuen Eingang in eine der ursprünglichen unterirdischen Galerien der Trajansthermen.