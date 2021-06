Otto Wagner-Kränze kehrten zu U-Bahn-Station zurück

Vier originale Dekorkränze von Wiener Stadtbahnpavillons Otto Wagners wurden von den Wiener Linien gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt „aus dem Kunsthandel gerettet“, die Ende 2019 in einem Wiener Auktionshaus hätten versteigert werden sollen. Wie es am Dienstag in einer Aussendung heißt, wurden zwei der Kränze restauriert und sind ab sofort an ihrem ursprünglichen Platz in der U-Bahn-Station Friedensbrücke zu sehen.