Viel Prominenz im Programm des Literaturfestivals O-Töne

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, 8. Juli, im Haupthof von Thomas Arzt, der aus seinem kürzlich veröffentlichten Debütroman „Die Gegenstimme“ lesen wird, und von der Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer („Vati“). Am 15. Juli folgen Katharina Schaller („Unterwasserflimmern“) und Raphaela Edelbauer („Dave“), am 22. Juli Bachmann-Preisträger Ferdinand Schmalz mit seinem Romanerstling „Mein Lieblingstier heißt Winter“ und Egon Christian Leitner („Ich zähle jetzt bis 3“).