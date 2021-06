Corona kommt laut US-Immunologen Fauci nicht aus dem Labor

Der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci geht nicht davon aus, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor entwichen ist. In einer Podcast-Episode der „New York Times“, die am Montag (Ortszeit) erschien, sagte der Immunologe: „Ich bin der Ansicht - so wie die überwiegende Mehrheit der Wissenschafter, die sich mit Virologie und Evolutionsbiologie auskennen, - dass die wahrscheinlichste Erklärung eine natürliche Übertragung vom Tier auf den Menschen ist“.