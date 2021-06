Ehemaliger Spielsalon wird zum neuen Prater Museum

Der Wiener Prater erhält ein neues Museum - an prominentem Standort. An der Straße des 1. Mai, und zwar direkt beim Riesenradplatz, wird bis 2024 Raum für die Exponate der Pratersammlung des Wien Museums geschaffen. Bisher war der Geschichte des Wurstelpraters im Planetarium ein kleiner Bereich gewidmet. Das neue Museum wird über doppelt so viel Platz verfügen, nämlich über 250 Quadratmeter, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag berichtete.