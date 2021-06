Kosovos Präsidentin pocht in Wien auf Anerkennung

Am Ende der Gespräche des Kosovo zur Normalisierung der Beziehungen zu Serbien unter EU-Vermittlung müsse die gegenseitige Anerkennung Serbiens und des Kosovo als souveräne Staaten stehen. Darauf hat die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani-Sadriu am Dienstag in Wien gepocht. „Das ist die einzige Lösung, die Frieden und Stabilität für die gesamte Region bringen wird“, sagte Osmani nach einem Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen.