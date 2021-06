Schallenberg traf saudischen Außenminister Prinz Faisal

Anlässlich des Besuches des saudischen Außenministers Prinz Faisal bin Farhan bin Abdullah Al-Saud am Dienstag in Wien hat Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) die Verkündung eines neuen Standorts für das umstrittene „König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog“ (KAICIID) bis Ende Juni bekanntgegeben. In internationalen Fragen wie etwa den Iran-Atomverhandlungen oder Saudi-Arabien demonstrierten die beiden Minister Einigkeit.