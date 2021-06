US-Amerikaner und Serben können wieder leichter einreisen

Für US-Amerikaner, Serben und Bürger aus neun weiteren Staaten ist eine leichtere Einreise ab Donnerstag wieder möglich. Dies sieht eine Novelle der Einreiseverordnung vor, die im Laufe des Abends erlassen wird, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Neben den USA kommen auch Serbien, Nordmazedonien, Albanien, Hongkong, Japan, Macau, Saudi-Arabien, Taiwan, Thailand und Vietnam auf die Liste sicherer Staaten.

Eine freie Einreise mit 3-G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen) ist demnach für die Bürger dieser Länder möglich. Die Novelle tritt am Donnerstag um 00.00 Uhr in Kraft. Österreich setzt damit auch eine Vereinbarung der EU-Botschafter von der Vorwoche in die Praxis um, die wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen für die USA und weitere Drittstaaten und Gebiete aufzuheben.