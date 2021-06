Deutsche Wanderin rutscht am Dachstein aus und stirbt

Eine deutsche Wanderin ist am Dienstagnachmittag bei einer Wanderung am Fuße der Koppenkarsteine - zwei Gipfel im Dachsteinmassiv - tödlich verunglückt. Die Frau war mit einer Gruppe auf einem Altschneefeld in Richtung Edelgrieß unterwegs gewesen, als sie ausrutschte und rund 200 Meter talwärts stürzte. Die Frau hatte keine Steigeisen getragen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte.