Föttingers Motto für die Josefstadt: „Empört Euch!“

„Stärker als die Pandemie ist die Macht der Phantasie.“ Sprüche wie dieser bildeten heute, Mittwoch, den Hintergrund, als Direktor Herbert Föttinger und Stiftungsvorstand Günter Rhomberg zur aktuellen Lage des Theaters in der Josefstadt sprachen und Pläne für die kommenden zwei Saisonen präsentierten. Eigentlich plane er ja für die nächsten fünf Jahre, denn er sei bis 2026 bestellt, so Föttinger. „2026 ist Schluss. Ich werde dann definitiv aufhören. 20 Jahre sind genug!“

Auch Rhomberg konstatierte zu diesem „kleinen Jubiläum“, das im Herbst u.a. mit einem großen, zweibändigen Buch von Robert Stalla gefeiert wird, „eine sehr positive Entwicklung“, die das Haus in 15 Jahren gemeinsamer Verantwortung“ genommen habe. „Ohne die Pandemie hätten wir im Prinzip kein Problem. Jetzt haben aber alle ein Problem.“ Die Josefstadt als größtes Privattheater des Landes mit jährlich rund 10 Mio. Erlösen, die großteils aus Kartenverkäufen stammen, sei durch die Lockdowns besonders stark getroffen worden. Heuer gab es nur 1,4 Mio. Euro Erlöse, weitere 1,4 Mio. Euro konnten eingespart werden. „Gesamt gesehen stehen wir noch vor der endgültigen Bilanzanalyse“, sagte Rhomberg, der versicherte, alle einschlägigen Hilfstöpfe würden „bearbeitet“, man wisse aber noch nicht, wie viel man von ihnen lukrieren könne. „Wir wissen daher noch nicht, wie groß unsere Lücke ist.“ Man wisse nur, dass die Subventionsgeber am Ende gefordert sein würden. „Wir sind unverschuldet in eine Situation gekommen, die bereinigt werden muss.“ Alle seien aber guten Willens. Die Pandemie sei insgesamt „eine sehr unangenehme Situation“ für das Haus und auch für die Mitarbeiter gewesen, die „erheblichen, auch menschlichen Belastungen“ ausgesetzt gewesen seien.

Zehn Neuproduktionen im Theater in der Josefstadt sowie sieben Neuproduktionen in den Kammerspielen der Josefstadt sind für die 16. Spielzeit der Direktion Föttinger annonciert, davon drei Uraufführungen und drei deutschsprachige Erstaufführungen. Mit dem aus dieser Saison verschobenen Eröffnungsstück, der Schnitzler-Dramatisierung „Der Weg ins Freie“ werde eine Trilogie über Vertreibung und Rückkehr begonnen, die mit der Mitterer-Uraufführung „Zemlinsky“ und Tom Stoppards „Leopoldstadt“ fortgesetzt werde. Der britische Dramatiker schickte aus London eine Grußbotschaft: „Als ich das Stück geschrieben habe, dachte ich mehr als einmal, wie wunderbar es wäre, wenn das Stück in Wien gezeigt würde. „ Das im Jänner 2020 in London uraufgeführte Stück sei „eine Challenge“ für die Josefstadt, meinte Föttinger: „25 Schauspieler auf der Bühne!“