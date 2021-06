Olympia „fix“, da hofft Schwab auf guten Golf-Sommer

Seit dieser Woche ist es fix, dass mit Matthias Schwab und Sepp Straka zwei Österreicher für das olympische Golfturnier Ende Juli in Japan qualifiziert sind. Bernd Wiesberger hat bekanntlich frühzeitig abgesagt und damit Platz gemacht für den auf der US-PGA-Tour spielenden Straka. Schwab freut sich besonders auf seine Premiere unter den fünf Ringen. Er ist nämlich der bereits dritte „Olympier“ in seiner Familie.

Vater Andreas hatte 1976 in Innsbruck im Zweierbob-Bewerb (Platz vier) teilgenommen, Schwabs Bruder Johannes war 2014 bei den Jugendspielen in China als Golfer dabei gewesen. Matthias Schwab hat für Österreich schon an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. Es sei ihm deshalb eine Ehre, Österreich nun auch bei Olympia zu vertreten, sagte der 26-Jährige unmittelbar vor den BMW International Open diese Woche in München Eichenried. Dort ist auch Wiesberger nach seinem verpassten Cut bei den US Open am Start.