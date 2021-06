Schweres Erdbeben erschüttert Perus Hauptstadt

Ein schweres Erdbeben hat am Dienstagabend die peruanische Hauptstadt Lima und andere Gebiete an der Küste erschüttert. Zahlreiche Bewohner der Stadt rannten auf die Straßen, als sich das Beben ereignete, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Nach Angaben des nationalen seismologischen Instituts hatte das Beben eine Stärke von 6,0, das Epizentrum lag rund hundert Kilometer südlich der Hauptstadt. Die US-Erdbebenwarte (USGS) gab die Stärke des Bebens mit 5,8 an.