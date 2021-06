Thai-Revolution mit Hamster bei den Wiener Festwochen

Der Deckenventilator hat Geburtstag, und fünf Freunde bringen ihm ein Ständchen. Das ist die Ausgangsposition von „Four Days In September (The Missing Comrade)“, einem Stück absurden Polittheaters aus Thailand, das Theatermacher Wichaya Artamat zu einer parabelhaften, zyklischen Reise durch die Geschichte seines Landes nutzt. Privates wird bei dieser Uraufführung im Rahmen der Wiener Festwochen zum Zerrspiegel des Politischen und erschafft dabei oftmals kryptische Bilder.

Theatermacher Wichaya Artamat, bereits 2019 bei den Festwochen mit „This Song Father Used to Sing (Three Days in May)“ zu Gast, lässt seine Figuren dabei meist nicht dezidiert über Politik sprechen, sondern über Fragen wie jene, ob ein Hamster eine Ratte begatten kann? Auch dass das Baby der schwangeren Protagonistin eine schwere Geburt ist, die über Jahre hinaus in diese Gesellschaft nicht geboren werden möchte, ist ein Thema. Und warten heißt es alsbald auch auf den Gitarre spielenden Chuan, ist dieser doch mit einem Male aus dem Kreis der Freunde verschwunden.