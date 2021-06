Schweden feiert Forsberg - Frust bei Polen

„Das ist fantastisch, dass wir diese Gruppe gewonnen haben. Das haben wir bei der letzten WM geschafft und nun bin ich glücklich, dass es uns erneut gelungen ist“, freute sich Teamchef Janne Andersson und erinnerte an die WM vor drei Jahren, als die Schweden in der Gruppenphase Deutschland eliminierten und erst im Viertelfinale scheiterten.

Der gefeierte Held in Schweden ist Emil Forsberg. Forsberg und St. Petersburg, das passt einfach. In der von Wasser umgebenen prunkvollen Fußball-Arena der Zarenstadt ist der Offensivspieler von RB Leipzig ein echter Erfolgsgarant. Siegtor bei der WM 2018 im Achtelfinale (1:0 gegen die Schweiz), Siegtor in der EM-Vorrunde gegen die Slowakei (1:0) und nun ein Doppelpack zur 2:0-Führung (2., 59.) beim 3:2 über Polen am Mittwoch, der die Männer in Gelb zum Gruppensieger machte. „Es fühlt sich super an. Es ist eine fantastische Stadt und ich fühle mich hier sehr wohl“, sagte Forsberg, der wieder einmal zum Spieler des Matches gekürt wurde.