Nackter stieß 52-Jährigen in Graz vom Fahrrad

Ein nackter 21-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag in Graz einen 52-Jährigen von dessen Fahrrad gestoßen und danach seelenruhig das Eintreffen der Polizei abgewartet. Als diese ihn befragen wollte, attackierte der Flitzer einen Beamten. Der Nackte wurde festgenommen und wegen seines offenkundig verwirrten Zustandes in eine Nervenklinik gebracht. Der Mann wird angezeigt, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.