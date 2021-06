Mordprozess nach Gewalttat in Mörbisch geht weiter

Am Landesgericht Eisenstadt ist am Donnerstag der Mordprozess gegen einen 29-jährigen Niederösterreicher fortgesetzt worden. Der Mann soll am 9. August 2020 in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) einen 22-jährigen Burgenländer in einem Entwässerungskanal des Neusiedler Sees ertränkt und ihm anschließend Bargeld und eine Uhr gestohlen haben. Er bekannte sich nicht schuldig. Mehrere Zeugen und Sachverständige sagten vor Gericht aus. Ein Urteil ist für den Abend geplant.

Die Anklage lautet auf Mord und Raub. Der Niederösterreicher soll den 22-Jährigen zur Kläranlage in Mörbisch gelockt, ihn ins Gesicht geschlagen, in den Bauch getreten und in den Entwässerungskanal gezerrt haben. Dort soll er den Burgenländer laut Staatsanwaltschaft so lange unter Wasser gedrückt haben, bis dieser ertrank. Als mögliches Motiv gab die Staatsanwaltschaft Geldprobleme und Schulden, die der 29-Jährige beim Opfer gehabt haben soll, an.

Am Donnerstag war unter anderem ein Freund des Opfers geladen. Der 22-Jährige habe ihn gebeten, zu einem Treffen am Tatabend mitzukommen, er habe aber abgesagt. Der Mann erzählte vor Gericht, dass sich der Burgenländer bei dem Treffen Geld abholen wollte, das ihm jemand geschuldet habe. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte vom Burgenländer eine größere Summe Geld genommen und ihm in Aussicht gestellt haben, er bekomme in kurzer Zeit das Doppelte zurück. Das sei aber nicht passiert.

Der Angeklagte hatte den Freund des 22-Jährigen zuvor selbst ins Spiel gebracht, indem er angab, der Burgenländer habe sich in Mörbisch mit drei Albanern, die zu einer Gruppe rund um diesen Freund gehören, getroffen und ihn lediglich gebeten mitzukommen. Bei den Albanern habe das Opfer Schulden gehabt. Als das Treffen eskalierte, sei der 29-Jährige geflüchtet. Der Zeuge gab diesbezüglich an, dass das Opfer keine Schulden bei ihm gehabt habe. Außerdem sei er „noch nie in meinem Leben“ in Mörbisch gewesen.

TT-ePaper gratis lesen und Weber-Grill gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Auch mehrere Bewohner von Mörbisch waren als Zeugen geladen. Ihnen war das auffällige Auto des Angeklagten in der Gemeinde aufgefallen. Sie gaben an, das schwarze Fahrzeug mit gelben Folierungen im Juli und August 2020 gesehen zu haben. Einer erzählte, er habe das Auto am Morgen des 9. August 2020 beim Schilfgürtel bei der Kläranlage in unmittelbarer Nähe zum Tatort gesehen und sich gewundert, warum das Fahrzeug dort parke.