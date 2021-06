In Tirol ist man Feuer und Flamme für Hexen

Das Taxispalais Kunsthalle Tirol widmet sich in seiner aktuellen Ausstellung dem sozialen Konstrukt der Hexe in Vergangenheit und Gegenwart. Werke verschiedener Künstlerinnen und Künstler untersuchen die „ideologischen und ökonomischen Infrastrukturen“ der historischen Hexenjagd. Die Arbeiten sollen „verdrängte Geschichten und Seinsweisen“ aufdecken und fragen nach unserer heutigen Position in Bezug auf die Auslöschung von Hexen. Eröffnet wird die Schau „Hexen“ am Freitag.