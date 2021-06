Salzburger Festspiele werden heuer wieder mit Fest eröffnet

Im Vorjahr musste es wegen der Pandemie ausfallen, heuer bis Ende April gebangt werden, ob es stattfinden kann. Nun steht fest: Das Fest zur Festspieleröffnung als Geschenk für die Salzburger und ihre Gäste findet am 18. Juli statt. „Es ist möglich, das Fest unter Corona-Vorschriften durchzuführen“, sagte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler am Donnerstag bei einem Pressegespräch mit Fest-Organisatorin Renate Stelzl. Heuer wird es 59 Programmpunkte an 24 Spielorten geben.