Rapid realisiert mit Varta-Hilfe „Körner-Trainingszentrum“

Zwei Legenden steuern den Namen bei, ein Batterienhersteller nicht zuletzt Geld: Rapid hat am Donnerstag sein im Prater angesiedeltes „Körner-Trainingszentrum powered by Varta“ vorgestellt. Die Summe, die das deutsche Unternehmen, vertreten durch den milliardenschweren Unternehmer und Rapidfan Michael Tojner, aufwendet, blieb freilich ungenannt. „Wir schaffen das Fundament für eine nachhaltige Entwicklung“, sagte Wirtschaftsgeschäftsführer Christoph Peschek.

Als Inspiration dient Tojner offenbar Bayern München, wo Varta als Nachwuchspartner aktiv ist. „Rapid soll so wie Bayern in Österreich wieder dominieren“, gab Tojner an. Serienmeister Salzburg habe es vorgezeigt. „Da müssen wir bei Rapid etwas tun, auch wenn Varta nicht Red Bull ist.“ Und er führte eine weitere Motivation ins Treffen: „Wien als Stadt ist natürlich weit bedeutender als Salzburg, daher müssen wir da nachziehen.“