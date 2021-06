Mehrstöckiges Gebäude nahe Miami Beach teilweise eingestürzt

Nahe Miami Beach im US-Staat Florida ist ein mehrstöckiges Wohnhaus teilweise eingestürzt. Es seien mehr als 80 Einheiten im Einsatz, teilte die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) via Twitter mit. Das Unglück ereignete sich demnach in Surfside in Strandnähe. Angaben über mögliche Opfer wurden nicht gemacht. Über die Ursache des Einsturzes war zunächst von offizieller Seite ebenfalls nichts bekannt.