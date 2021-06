Bahndamm in NÖ auf 20 Kilometern in Flammen

Im Bezirk Bruck a.d. Leitha ist am Donnerstag in den Mittagsstunden ein Bahndamm auf etwa 20 Kilometern Länge teilweise in Flammen aufgegangen. Grund dürfte Funkenflug durch einen Waggonbremse gewesen sein. Sechs Feuerwehren mit fast 100 Helfern rückten bei brütenden Temperaturen zu den Löscharbeiten aus, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Der Zugverkehr auf der Ostbahnstrecke musste seinen Angaben zufolge während des Einsatzes eingestellt werden.