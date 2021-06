Red-Bull-Revival soll sich bei Heim-GP-Doppel fortsetzen

Vor dem 35. Formel-1-Rennen in Österreich am kommenden Sonntag (15.00 Uhr/live Servus TV, Sky) drängt sich vor allem eine Frage auf: Kann Red Bull Racing auch beim ersten von zwei Heimspielen auf der Spielwiese von Teambesitzer Dietrich Mateschitz in Spielberg so auftrumpfen wie in den jüngsten drei Rennen? Mercedes jedenfalls fürchtet die neue Power des Honda-Motors, während Max Verstappen noch den Zweifler spielt. „Es gibt für nichts eine Garantie“, meinte der WM-Führende.

Drei Rennen in Folge hat Red Bull in der laufenden Saison zuletzt gewonnen - Verstappen siegte in Monaco und am vergangenen Sonntag in Le Castellet, dazwischen Teamkollege Sergio Perez in Baku. So eine Serie hatte der Rennstall des Mürztaler Energy-Drink-Milliardärs Mateschitz seit 2013 nicht hingelegt. Damals triumphierte Sebastian Vettel sogar in den letzten neun Rennen der Saison - eine fast irrwitzige Zahl, die vorher nur Alberto Ascari in den 1950er-Jahren erreicht hatte. 2014 kam bekanntlich ein neues Motor-Reglement, das die Turbo-Hybrid-Antriebe einführte, womit die Dominanz des Mercedes-Werksteams begann.