Russland droht Großbritannien mit Bombardierung von Schiffen

Nach Warnschüssen und Bombenabwürfen zur Abschreckung eines britischen Kriegsschiffs im Schwarzen Meer hat Russland andere Staaten vor dem Einfahren in russische Hoheitsgewässer gewarnt. Der Vorfall mit dem britischen Zerstörer „HMS Defender“ vor der Küste der Halbinsel Krim sei ein „ernster Moment“, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag laut Agentur Interfax. Russland werde seine territoriale Integrität notfalls auch militärisch verteidigen.

„Wir können an den gesunden Menschenverstand appellieren, die Einhaltung des Völkerrechts fordern, und wenn das nicht funktioniert, können wir bombardieren“, sagte Rjabkow am Donnerstag. In Zukunft würden Bomben bei britischen Schiffen „nicht nur auf ihren Weg, sondern auch auf das Ziel“ abgeworfen. In Moskau wurde die britische Botschafterin Deborah Bronnert vorgeladen.