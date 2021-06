Wenig Neues in der Sonntagsfrage

Die SPÖ geht mit stabilen, aber keinen überragenden Werten in ihren Bundesparteitag. In der Sonntagsfrage des Österreich-Trends für APA und ATV liegt man bei 23 Prozent und damit weit hinter der ÖVP zurück, für die 34 Prozent ausgewertet wurden. Pamela Rendi-Wagner, die sich am Samstag der Wiederwahl als Parteivorsitzende stellt, hat den stärksten Rückhalt in der eigenen Wählerschaft. Darüber hinaus wirkt sie kaum.