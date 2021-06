13-Jährige laut Polizei nicht im öffentlichen Raum getötet

Nachdem am Samstag in Wien-Donaustadt ein erst 13 Jahre altes Mädchen erstickt aufgefunden wurde, waren die Hintergründe der Tötung am Montag noch unklar. Die Polizei hielt sich aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt. Wie Polizeisprecher Markus Dittrich der APA sagte, handelt es sich beim Fundort des Opfers nicht um den Tatort. „Die 13-Jährige wurde nicht im öffentlichen Raum, sondern in einem privaten Bereich, einer Wohnung oder einem Haus, getötet“, sagte Dittrich.