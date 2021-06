Neue Einsatzmunition für Österreichs Polizei

Die heimische Polizei bekommt eine neue Einsatzmunition. Die Patronen, Action Austria AED im Kaliber 9mm, die am Montag in der Sonderschießanlage des Einsatzkommandos Cobra in Blumau-Neurißhof präsentiert wurden, sollen u.a. für eine schnellere Herbeiführung der Wirkung sorgen, wodurch weniger Schussabgaben erforderlich seien.