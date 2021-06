Gemeinsames Seemanöver von Ukraine und USA im Schwarzen Meer

In der südukrainischen Hafenstadt Odessa hat ungeachtet der Kritik aus Russland das jährliche Seemanöver „Sea Breeze“ (Meeresbrise) begonnen. Das teilte die ukrainische Marine am Montag mit und veröffentlichte ein Video von der Eröffnung des Militärmanövers auf Facebook. In den kommenden zwei Wochen werden im nordwestlichen Schwarzen Meer Soldaten und Matrosen aus der Ukraine, den USA und weiteren knapp 30 Ländern üben.

Bei der Eröffnungszeremonie wertete der ukrainische Marine-Kommandant Alexej Neischpapa die Übungen als „starkes Signal zur Aufrechterhaltung von Stabilität und Frieden in der Region“. Das Manöver „Sea Breeze“ hat seit 1997 bereits 21 Mal stattgefunden. Es gilt im Ukraine-Russland-Konflikt als Rückendeckung des Westens für die Regierung in Kiew und wird von Moskau regelmäßig kritisiert. In diesem Jahr wird der Marine-Übung zudem besondere Aufmerksamkeit geschenkt: Im Schwarzen Meer hatte es in der vergangenen Woche einen Zwischenfall zwischen russischen Streitkräften und der britischen Marine gegeben.