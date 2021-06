Für „West Side Story“: Mörbisch bekommt Freiheitsstatue

Die Freiheitsstatue steht jetzt am Neusiedler See - und bildet die Kulisse für die diesjährigen Seefestspiele Mörbisch. Am 8. Juli feiert das Musical „West Side Story“ Premiere, 83.000 Tickets wurden bereits verkauft, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei einer Pressekonferenz auf einem Schiff mit Blick auf die riesige Bühne.