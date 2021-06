Shetland-Roman: „Das Tal in der Mitte der Welt“

„Terry saß draußen, auf der grünen, halb verfaulten Bank neben der Haustür. Der Himmel war klar, und die Sonne hing träge über dem Tal. Er spürte sie auf dem Gesicht, auf seinen Wangen und Liedern. Er spürte sie in den Haaren und zwischen seinen Fingern.“ Terry trinkt und lebt von seiner Familie getrennt, wenn ihn sein Sohn an Wochenenden besucht, weiß er nicht, was er mit ihm anfangen soll - und der Sohn nicht, was mit seinem Vater. Es sind Menschen wie Terry, durchschnittliche Menschen mit Problemen und Sehnsüchten, die Tallack über einen Zeitraum von knapp einem Jahr beobachtet.