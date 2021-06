Steirischer Bub stürzte in Ententeich - Eltern bargen ihn

Ein Zweieinhalbjähriger ist am Montagnachmittag in der Obersteiermark in einen Ententeich gestürzt, nachdem er es offenbar geschafft hatte, die Tür im Zaun um das Gewässer zu öffnen. Die Eltern fanden den Kleinen rechtzeitig und bargen den bereits regungslosen Buben. Er wurde von der Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 17 ins LKH Leoben geflogen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte.