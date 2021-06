Dänemark erhält neues Hans-Christian-Andersen-Museum

In Dänemark wird ein neues Museum zu Ehren des weltberühmten Dichters Hans Christian Andersen eröffnet. Königin Margrethe II. wird am Mittwochnachmittag in Odense erwartet, um das H. C. Andersens Hus vor geladenen Gästen mit dem Durchschneiden eines Bandes feierlich einzuweihen. Am Abend wird das Museum in der drittgrößten Stadt Dänemarks dann für die Öffentlichkeit geöffnet. Erste Besucher können ab 19.00 Uhr hinein, sofern sie im Voraus ein Ticket gebucht haben.