Portugal und Russland in Deutschland Virusvariantengebiete

Wegen der starken Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus gelten Portugal und Russland seit Dienstag um Mitternacht in Deutschland als Virusvariantengebiete. Damit ist ein weitgehendes Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen verbunden. Nur noch deutsche Staatsbürger und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland dürfen über die Grenze befördert werden.

Mit Portugal wird erstmals seit Wochen in Deutschland wieder ein EU-Land in die höchste Risikokategorie eingestuft. Die Entscheidung trifft auch deutsche Touristen. Die besonders beliebte Küstenregion Algarve war bisher noch nicht einmal in die niedrigste Risikokategorie eingestuft.