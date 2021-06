Nach Frisuren-Affäre schreiben Schweizer Geschichte

Als seine ausgelassen jubelnden Mitspieler schon zu den Fans in der Kurve rannten, entschied sich Granit Xhaka für die andere Richtung. Der erste Weg des im packenden Achtelfinale von Bukarest überragenden Schweizer Kapitäns führte in die Arme von Trainer Vladimir Petkovic. „Wir haben Geschichte geschrieben“, sagte der 28-Jährige spät am Abend nach dem Coup im Elfmeterschießen gegen Frankreich. Durch das 5:4 im Elfer-Showdown steht die „Nati“ erstmals im EM-Viertelfinale.

In der Heimat überschlugen sich die Medien. Die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA begann ihre Blitzmeldung mit: „Wahnsinn!“ Die Boulevardzeitung „Blick“ schrieb: „Sommer hext die Nati in den EM-Viertelfinal“. Die ehrwürdige „Neue Zürcher Zeitung“ nannte die Nacht eine „der denkwürdigsten“ der Schweizer Fußballgeschichte. Und tatsächlich spricht viel dafür, dass es der größte Sieg einer Schweizer Fußball-Nationalmannschaft in der 126-jährigen Geschichte des eidgenössischen Verbandes gewesen sein könnte.

Ein kleiner historischer Abriss: Am 6. Juni 1924 zog die Schweiz bei den Olympischen Spielen in Paris durch ein 2:1 gegen den Turnierfavoriten aus Schweden das bisher einzige Mal in das Finale eines großen Turniers ein. Am 24. Juni 1954 in Basel glückte ein 4:1-Erfolg gegen Italien und damit der Aufstieg ins WM-Viertelfinale (wo dann Österreich in der Hitzeschlacht von Lausanne 7:5 gewann). Am 22. Juni 1994 gelang in Detroit mit einem 4:1 gegen Rumänien der erste Schweizer WM-Sieg nach 40 Jahren. Doch an Bedeutung und Intensität können es diese denkwürdigen Momente nicht mit dem Sieg gegen Frankreich aufnehmen.