Triumph von Altmeister Cavendish nach Tour-Warnstreik

Cavendish, erstmals seit drei Jahren wieder bei der Frankreich-Rundfahrt, war nach seinem 31. Tour-Etappensieg völlig aufgelöst. „Einfach nur hier zu sein ist schon besonders für mich“, schluchzte der Deceuninck-Profi in die Kamera, nachdem er zudem ins Grüne Trikot des Punktebesten geschlüpft war. „So viele Menschen haben nicht mehr an mich geglaubt. Aber dieses Team tut es.“ Cavendish rückte im Ranking der Tour-Etappen-Sieger zweitplatziert Leader Eddy Merckx (BEL) auf drei Siege nahe.

Cavendish war erst kurzfristig ins Aufgebot der belgischen Equipe gerutscht, als Ersatz für den mit Knieproblemen kämpfenden Sam Bennett. An den Zielort Fougeres in der Bretagne hatte er bereits zuvor beste Erinnerungen. Gleichenorts entschied er schon 2015 eine Tour-Etappe zu seinen Gunsten.

Zu Beginn der Etappe hatte das Feld mit einer Protestaktion die Streckenführung kritisiert, nachdem es am Montag mehrere gefährliche Stürze gegeben hatte. Etwa 900 Meter nach dem Start in Redon hielt das Peloton für gut eine Minute an, ehe es in sehr langsamer Fahrt weiterging.