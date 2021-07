Österreich beobachtet Corona-Entwicklung in Portugal „genau“

Die steigenden Corona-Infektionszahlen in Portugal und Russland könnten wie in Deutschland auch in Österreich zu einer Einstufung als Virusvariantengebiet führen. Obwohl die epidemiologischen Kennzahlen „in Portugal für sich genommen aktuell nicht besorgniserregend“ seien, könne ein steigender Trend beobachtet werden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf APA-Anfrage am Dienstagabend mit. „Die Entwicklung in Portugal bleibt daher unter genauer Beobachtung.“