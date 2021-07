Wien liegt beim „Cappuccino-Preis-Index“ im Mittelfeld

Wer sich in Kopenhagen eine Tasse Cappuccino in einem Lokal gönnt, muss vergleichsweise am tiefsten in die Brieftasche greifen, geht aus dem Kaffeereport 2021 des Kaffeemaschinenherstellers De‘Longhi hervor, der am Mittwoch vorgestellt wurde. Umgerechnet fast 6,30 Dollar koste in der dänischen Hauptstadt eine Tasse im Schnitt (rund 5,30 Euro), sagte Marisa Mercedes-Moser, Marketing Director des Unternehmens. In Wien werden laut diesen Angaben für einen Verlängerten oder Cappuccino durchschnittlich 4,1 US-Dollar (also um die 3,40 Euro) verlangt. Teurer ist das Vergnügen etwa in Paris (5,5 Dollar/4,60 Euro), Zürich (5,2 Dollar/4,35 Euro) und New York (fünf Dollar/4,20 Euro). In Berlin hingegen werden für den Cappuccino durchschnittlich 3,3 Dollar (2,80 Euro) fällig und in Mailand gar nur 1,7 Dollar (rund 1,40 Euro).