Joachim Löws Ära endet unerfüllt

Müller meldete sich Mittwochfrüh ebenfalls per Instagram zu Wort. „Da war er, dieser eine Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich nachts um den Schlaf bringt. Für den du als Fußballer arbeitest, trainierst und lebst“, schrieb der Bayern-Profi. Es tue ihm weh für das gesamte Team, so der 31-Jährige: „Meine Mitspieler und unseren Trainer, die mir allesamt das Vertrauen geschenkt haben genau dann zur Stelle zu sein.“ Zu seiner Zukunft im Nationalteam äußerte sich der erst zur EM ins Nationalteam zurückgeholte Müller nicht.

Erwartet wird, dass Müller unter seinem ehemaligen Clubtrainer auch künftig für die DFB-Auswahl spielt. Hansi Flick soll in den eineinhalb Jahren bis zur WM 2022 in Katar wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen. Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der mit Flick befreundet ist, rechnet mit einem eher sanften Umbruch. „Hansi will nicht alles auf ein Langzeitprojekt und die EM 2024 in Deutschland ausrichten, er will schon im Winter 2022 in Katar Erfolge feiern, Weltmeister werden“, vermutete Matthäus in seiner „Sport Bild“-Kolumne.