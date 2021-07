Salzburg gibt Goalgetter Daka an Leicester City ab

Nun ist es fix: Salzburgs Goalgetter Patson Daka wechselt von Österreichs Fußball-Serienmeister in die englische Premier League zu Leicester City. Das gaben die beiden Clubs am Mittwoch bekannt. Der 22-jährige sambische Teamspieler war im Winter 2017 zu den „Bullen“ gestoßen, in 82 Ligapartien netzte er 54 Mal. Mit 27 Treffern schloss er die vergangene Saison als Torschützenkönig ab.