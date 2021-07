Nicht aufgeräumt: Mutter bedroht in Wien Kinder mit Messer

Weil die Kinderzimmer nicht aufgeräumt waren, soll eine Mutter am Dienstag, gegen 23.30 Uhr, in Wien-Liesing derart ausgerastet sein, dass sie ihre drei Kinder geschlagen und mit einem Messer bedroht habe. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Eine Tochter erlitt dabei Schnittverletzungen an der Hand. Die Frau wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Der getrennt lebende Vater kümmert sich nun um die Kinder, hieß es auf APA-Nachfrage.