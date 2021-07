Goldener Löwe in Venedig an Jamie Lee Curtis

Die US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis erhält bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Das teilten die Festivalmacher in der Lagunenstadt am Mittwoch mit. „Es ist eine unglaubliche Ehre für mich, diesen Preis in Venedig zu erhalten. Es scheint mir unmöglich, schon so lang in der Kinowelt gewesen zu sein, um eine Auszeichnung für mein Lebenswerk zu erhalten“, so die 62-Jährige.