Zwölf Jahre Haft in Linz wegen Messerattacke auf den Bruder

Ein Mühlviertler, der nach einer Messerattacke auf seinen Bruder seit Dienstag wegen Mordversuchs in Linz vor Gericht stand, ist Mittwochnachmittag zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte eine Tötungsabsicht bestritten. Vielmehr erklärte er als Grund für die Tat dem Geschworenengericht, er habe aus Angst vor Obdachlosigkeit ins Gefängnis gewollt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Staatsanwalt und Angeklagter nahmen sich Bedenkzeit.

Der Tat am 23. Dezember vergangenen Jahres gingen jahrelange Streitigkeiten voraus. Der 48-Jährige war meist als Hilfsarbeiter beschäftigt, seit 2010 war er ohne Beschäftigung und Einkommen, lebte am Bauernhof seiner Eltern und wurde von diesen auch unterstützt. Er hat einen Alkohol-Entzug hinter sich und konsumierte danach selbst angebautes Cannabis. Immer wieder kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Geschwistern, auch die Polizei und das Gericht wurden eingeschaltet. Nach dem Tod der Eltern 2017 und 2018 hatte er noch bis 30. Juni 2020 das Wohnrecht. Sein drei Jahre älterer Bruder pochte darauf, dass er sich um Mindestsicherung bemühen solle und auszieht. Letztlich brachte er auch eine Klage zur Räumung per 1. Jänner 2021 ein.